عمليات حزب الله: استهداف الاحتلال وآلياته عند الحدود.. قصف "نشريم" بصواريخ نوعية وصليات في العمق

ونقلت المروحيات 29 إصابةً من "جيش" الاحتلال خلال العيد من ساحات القتال في الشمال إلى مستشفى "زيف" الإسرائيلي، بحسب ما نقلته منصة إعلامية إسرائيلية.

أما في العمليات التي أعلنها حزب الله، فبنداء "لبيك ‌‏يا نصر الله"، وفي إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح الخميس، قاعدة "نشريم"، جنوبي شرقي مدينة حيفا، بصواريخ نوعية.

‏وشنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة "راموت نفتالي"، وأكدت في البيان إصابة أهدافها في ثكنة "راموت نفتالي" بدقة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية مستعمرة "كرمئيل"، بعد ظهر الخميس، بصلية ‏صاروخية. ‏وسبقها، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة الـ 12 وربع من بعد ظهر الخميس، لقاعدة "سنط جين"، وهي قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية، بين مستعمرة "نهاريا" ومدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية كبيرة.

‏*استهداف تحركات جنود الاحتلال وتجمعاتهم عند الحدود

أمّا عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يواصل حزب الله تصديه لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف قوات جنود ‌‏العدو الإسرائيلي، أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأجبروها على التراجع.‏وبصاروخ موجّه، استهدفت المقاومة دبابة "‏ميركافا" جنوبي بلدة عديسة، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس، وقبلها بفارق 5 دقائق، استهدفت أيضاً دبابة "ميركافا" في شمالي غربي البلدة، مؤكّدةً احتراق الدبابتين في كلتا الاستهدافين، وإيقاع طاقمهما بين قتيل وجريح.‏

وبصلية صاروخية، استهدفت المقاومة عند الساعة 4:45 من بعد ظهر الخميس، تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي، الأول عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، والثاني في مستعمرة "مسكاف عام". ‏

‏وعند الساعة الـ12:00 من ظهر الخميس، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، مشيرةً إلى أن عند تدخل دبابة "ميركافا" للإسناد استهدفها المجاهدون ما أدّى إلى احتراقها ومقتل وإصابة طاقمها.‏

وفي الوقت ذاته، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون، بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.‏

انتهى ** 2342