سفير إيران: على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه

نيويورك / 25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عقب استشهاد إيرانيين اثنين في بيروت على يد كيان الاحتلال الصهيوني، وجه سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة امير سعيد ايرواني رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر فيها ان "هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه"، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من مجلس الأمن إدانة هذه الأعمال الشنيعة واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الكيان الصهيوني.

يتبع