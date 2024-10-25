خالد القدومي: على علماء الاسلام حشد الامة ضد الصهاينة

وشارك خالد القدومي ممثل حركة حماس في طهران، مساء الخميس، في مراسم تأبين الشهيد يحيى السنوار، في جامع "الإمام الصادق (ع)" في ساحة فلسطين بطهران بحضور العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية والمواطنين.

وفي كلمته حيّا القدومي ذكرى شهداء المقاومة وقال: ان دماء مجاهدينا العظام سفكت للدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وتحرير القدس.

وأكد: أننا نحيي ذكرى هؤلاء الشهداء الأبرار لمواصلة مسيرتهم.

وأضاف ممثل حركة حماس في طهران: الشهيد السنوار ذكرنا بحادثة كربلاء والمدرسة الفكرية لإمام الشهداء (ع) بان الدم منتصر على السيف.

وتابع: إن الشهيد السنوار قاتل بين المجاهدين ولم يكن في الأنفاق، ولم يستخدم أسرى الكيان الصهيوني دروعا بشرية كما كان يسوّق لذلك قادة الكيان الفاشيين كذبا. لقد اظهر للعالم أن الكيان الصهيوني انتهك كل الحدود الإنسانية والأخلاقية والدينية.

وإذ ذكر أن الشهيد السنوار كان يفعل ما يراه صائبا، خاطب علماء الدول الإسلامية بان يعملوا، فضلا عن إصدار الفتوى، على حشد الأمة ضد المجرمين الصهاينة.

وقال ممثل حماس في طهران، في إشارة إلى هندسة عملية "طوفان الأقصى" من قبل يحيى السنوار: إن هذا الطوفان هدد وجود الكيان الصهيوني برمته، وأميركا أدركت ذلك.

وعن استمرار طريق المقاومة بعد استشهاد القادة قال القدومي: رفاق الشهيد السنوار أقسموا على مواصلة القتال والجهاد حتى الشهادة أو النصر.

واضاف: ان الرسالة السياسية لعملية "طوفان الأقصى" كانت أننا لن نسمح ببيع فلسطين وشرف الأمة الإسلامية بعملية التطبيع وخسارة القدس.

وفي إشارة إلى اجراءات جبهة المقاومة، قال ممثل حماس في طهران: ان شباب حزب الله يتحدون ويلقنون العدو درسا لن ينساه، وكما قال سماحة قائد الثورة فإن النصر قريب وسنصلي في القدس ان شاء الله تعالى.

انتهى ** 2342