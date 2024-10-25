173 شهيداً وجريحاً بمجزرتين جديدتين للاحتلال في مخيم جباليا وخان يونس

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة 150 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء جراء قصف طيران الاحتلال عشرة منازل على الأقل في منطقة الهوجا وسط مخيم جباليا، بينما تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها في شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المتواصل على مدينة خان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 55 شهيداً و132 جريحاً، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع لليوم الـ 384 إلى 42847 شهيداً و100544 جريحاً.

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