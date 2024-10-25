استشهاد 3 صحفيين اثر عدوان إسرائيلي على مقر اقامة الصحافيين جنوب لبنان

وأعلنت شبكة الميادين الإعلامية، استشهاد المصور في "الميادين"، غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا في العدوان.

كذلك، أعلن الدفاع المدني اللبناني، فجر الجمعة، استشهاد 3 صحفيين، في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

بدوره، حمّل رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين، غسان بن جدو، الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه والتي استهدف فيها طواقم الصحافيين ومن بينهم فريق الميادين".

وقال إنّ الاحتلال "يتلذذ بالقتل" ومن بين من يستهدفهم الصحافيون الذي "عروا إجرامه ولذلك هو يكرهم بسادية وتلذذ".

كذلك، أكد بن جدو، أنّ "الميادين مستمرة ولن تتراجع"، لافتاً إلى أنّ الزملاء في الميادين، كانوا متواجدين مع غيرهم من الصحافيين، واستهداف الاحتلال لمقر إقامة الصحافيين "كان متعمداً وهناك جرحى من قنوات عربية أخرى".

وقال: "لا نعتبر أنّ العدوان استهدف الميادين حصراً، بل هو عدوان على الطواقم الصحافية كلها ومن ضمنهم الميادين".

من جهتها، أكدت مراسلة الميادين في جنوب لبنان، فاطمة فتوني، أنّ الاستهداف أصاب تجمعاً لبيوتٍ، سكن فيها عدد من مراسلي ومصوري وفنيي مختلف القنوات التلفزيونية المتواجدة في المنطقة.

وأكدت فتوني أنّ الاستهداف تمّ "بصاروخين من طائرة حربية استهدفا أكثر من فريق صحافي بشكلٍ مباشر".

استهداف مكتب الميادين في بيروت

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد شنّ مساء الأربعاء، عدواناً استهدف مكتب قناة الميادين في بيروت، علماً بأنّ القناة كانت قد أخلته بداية العدوان على لبنان.

وإزاء ذلك، حمّلت الميادين الاحتلال مسؤولية العدوان على مكتب صحافي معروف، لقناة إعلامية معروفة.

وعقب العدوان، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، أنّ الحكومة "ستتخذ إجراءات تتعلق بالعدوان على الميادين، وستقوم بمراسلات مع الجهات الدولية المعنية".

وفي حديث إلى الميادين، شدّد مكاري على أنّ العدوان لن يؤثّر في القناة التي تمثّل مئات الآلاف، مستذكراً الزميلين الشهيدين، فرح عمر وربيع معماري، وشهداء الصحافة.

شهداء الميادين على طريق القدس

وكانت الميادين قد نعت قبل نحو شهر، الزميل في الميادين أونلاين، هادي السيد، الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أُصيب بها في رأسه، من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة برج رحّال في الجنوب.

وأكدت الميادين حينها استمرارها في رسالته الإعلامية الوطنية الإنسانية، بصلابة وتصميم أكثر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر على لبنان وقطاع غزة.

وقبل نحو عام تقريباً، شيّعت الميادين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري، بعد أن استشهدا على إثر غارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان.

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