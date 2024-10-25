٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85638583
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28 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١١ ص
رمز الخبر: 85638583
28 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس

طهران / 25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-استشهد 28 مواطنا، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 28 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

انتهی**1426

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