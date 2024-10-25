٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ ص
رمز الخبر: 85638604
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journalistاحمد قزوینی حائری

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أهالي محافظة مازندران يتبرعون بأكثر من 76 مليار ريال لمحور المقاومة

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ ص
رمز الخبر: 85638604
أهالي محافظة مازندران يتبرعون بأكثر من 76 مليار ريال لمحور المقاومة

مازندران / 25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-  قال محافظ مازندران (شمال إيران): إن أبناء هذه المنطقة من شمال البلاد ساعدوا الشعب المظلوم في لبنان وفلسطين بمبلغ 76 مليار و240 مليون ريال حتى الآن.

وقال يوسف نوري في حديث لمراسل إرنا اليوم: عقدت لجنة تنسيقية المساعدات الشعبية للشعبين المظلومين في لبنان وفلسطين بحضور كافة الأجهزة التنفيذية في محافظة مازندران.

وقال: إن أمين هذا المقر في الهلال الأحمر لمحافظة مازندران قام بدور فاعل في جمع التبرعات النقدية وغير النقدية من أهالي المحافظة.

وذكر محافظ  مازندران أن هذه اللجنة ستنشط في جميع المحافظات وقال: تم اعتماد أساليب مختلفة لجمع مساعدات الناس في قرى وأطراف المدن.

وقال هذا المسؤول: بتشكيل اللجنة ستزداد عملية الإعلام عن المساعدات العامة والإعلان البيئي في مدن وقرى المحافظة.

وبحسب وكالة أنباء إرنا، فإنه عندما يتعلق الأمر بالمساعدة المخلصة والتعاطف مع الآخرين ، فإن الجميع يقفون في صف واحد ولا يوجد فرق بين المدينة والريف، حتى في القرى الأكثر حرمانا نرى موجة من التعاطف.

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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