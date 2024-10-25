الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق الشويفات العمروسية، مروراً بحارة حريك ومنطقة السان تيريز، وصولاً إلى محيط برج البراجنة، كانت أعنفها في الشويفات العمروسية، حيث دمرت مبنيين وأشعلت حريقاً كبيراً، فيما غطت سحب الدخان الأسود المنطقة.

كما تسببت الغارة التي استهدفت منطقة السان تيريز، بانهيار مبنيين قرب المجلس الدستوري.

وأظهرت مشاهد متداولة اشتعال مبانٍ سكنية في محيط ملعب الراية في الضاحية الجنوبية من جرّاء الغارات الإسرائيلية.

إلى ذلك، أفادت مصادر في بيروت بأنّ "سحب الدخان لا تزال تتصاعد صباح اليوم من جرّاء الغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت".

ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مختلف المناطق اللبنانية، مركزاً قصفه على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يرتكب المجازر، ويدمر مباني ومربعات سكنية، ويستهدف الأماكن الاقتصادية والحيوية، في إطار سياسة تدمير ممنهجة.

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