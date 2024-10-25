كوثري: الشهيد صفي الدين كان شخصاً مصراً على السير في طريق المقاومة

وقال إسماعيل كوثري، في مقابلة مع إرنا، : بعد استشهاد الشهيد نصر الله، حاول الکیان الصهيوني، بسبب خوفه من قادة المقاومة اللبنانية، إحداث اضطراب في المقاومة بقصف الضاحية واغتيال الشهيد صفي الدين الذي كان أحد الخيارات لخلافة الشهيد نصر الله.

وقال: على الکیان الصهيوني أن يعلم أنه رغم أن استشهاد الشهيد نصر الله والشهيد صفي الدين ثقيل، إلا أن عمل المقاومة لن يتوقف باستشهاد هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الشخصيات وسيستمر حتى تدمير کیان الاحتلال في القدس.

واضاف: كما أنه بعد استشهاد الشهيد نصر الله لم يتعطل عمل المقاومة اللبنانية ويضعف، سيكون كذلك من الآن فصاعدا وسيستمر عمل حزب الله والمقاومة الإسلامية بمزيد من القوة.

هذا و صدر عن حزب الله يوم الأربعاء الماضي بيانا نعى فيه الشهيد صفي الدين واصفاً إياه بالقائد الكبير والشهيد العظيم ‏على طريق القدس والذي ارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‌‏إسرئيلية إجرامية عدوانية. ‏

انتهی**1426