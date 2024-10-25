قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان و28 شهيدا بخان يونس

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما استشهد أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة الأكسجين الرئيسية في المستشفى.

وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن الاحتلال توغل بريا بغطاء جوي ومدفعي في منطقة المنارة جنوبي خان يونس، واستهدف أحياء سكنية سقط فيها 28 شهيدا.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف على منزلين بمنطقة قيزان النجار في المدينة.

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