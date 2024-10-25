٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85638734
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journalistاحمد قزوینی حائری

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مسيرات مليونية في صعدة تحت عنوان "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر"

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٩ م
رمز الخبر: 85638734
مسيرات مليونية في صعدة تحت عنوان "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر"

احتشد أبناء محافظة صعدة اليمينة، صباح اليوم الجمعة، في 26 ساحة في مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر".

ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، مجددين التأكيد على استمرارهم في نصرة الشعب الفلسطيني والتواجد في كل الساحات التي تخرج أسبوعيا.

ورددوا الشعارات والهتافات نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي وداعميه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدين استمرارهم في نصرتهم.

وكان قائد انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، قد دعا امس الخميس، الشعب اليمني للخروج المليوني والمشرف اليوم الجمعة، نصرة وثباتا ووفاء للشعبين الفلسطيني واللبناني، وللتأكيد على ثبات الموقف والاستمرار في حمل راية الجهاد.

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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