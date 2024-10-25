بقائي: استشهاد ثلاثة صحافيين مثال آخر على جرائم "إسرائيل"

وبحسب قسم السياسة الخارجية في وكالة الأنباء الإيرانية؛ فإن الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، كتب على موقع X الاجتماعي، يقول: إن الكيان الصهيوني تعمد استهداف مقر إقامة الصحفيين في جنوب شرق لبنان صباح الجمعة (25 تشرين الاول/اكتوبر)، ما أدى إلى استشهاد المصورين غسان نجار ووسام قاسم وفني البث محمد رضا، العاملين في قناتي الميادين والمنار ما يمثل مثال آخر على جريمة الحرب الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل".

وقال: إن الكيان الإسرائيلي قتل 180 صحافياً في العام الماضي وحده.

وأكد بقائي: أن الصحفيين والإعلاميين تحت حماية القانون الدولي الإنساني.

وأشار المتحدث باسم دبلوماسية بلادنا: إلى أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وخاصة المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول بشأن حماية الصحفيين الذين يعملون في مهمات مهنية خطرة في مناطق مسلحة الصراع، توفر للصحفيين ومعداتهم الحصانة كأشخاص مدنيين وأعيان مدنية.

**إنتهى