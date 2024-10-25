زيارة أنجال قائد الثورة الاسلامیة لمكتب حماس بطهران

يشار الى ان رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى إبراهيم حسن السنوار ولد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1962 في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة بعد نزوح أسرته من مدينة مجدل (عسقلان) شمال شرقي القطاع بعد أن احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948.

وعقب استشهاد الشهید یحیی السنوار أكد قائد الثورة الإسلامية في رسالة وجهها إلى الشعوب الإسلامية وشباب المنطقة الغيورين أنه وكما أن جبهة المقاومة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد قادتها فإنها باستشهاد السنوار لن تتوقف أبدا إن شاء الله. فحماس حية وستبقى حية.

کما زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مكتب حركة حماس بطهران لتقديم التعازي والتهاني باستشهاد السنوار.

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