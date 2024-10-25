٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85638826
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زيارة أنجال قائد الثورة الاسلامیة لمكتب حماس بطهران

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٢٩ م
رمز الخبر: 85638826
زيارة أنجال قائد الثورة الاسلامیة لمكتب حماس بطهران

طهران / 25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- زار أنجال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي" مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في طهران لنقل رسالة تعزية قائد الثورة الإسلامية عقب استشهاد المجاهد البطل يحيى السنوار.

يشار الى ان رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى إبراهيم حسن السنوار ولد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1962 في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة بعد نزوح أسرته من مدينة مجدل (عسقلان) شمال شرقي القطاع بعد أن احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948.

وعقب استشهاد الشهید یحیی السنوار أكد قائد الثورة الإسلامية في رسالة وجهها إلى الشعوب الإسلامية وشباب المنطقة الغيورين أنه وكما أن جبهة المقاومة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد قادتها فإنها باستشهاد السنوار لن تتوقف أبدا إن شاء الله. فحماس حية وستبقى حية.

کما زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مكتب حركة حماس بطهران لتقديم التعازي والتهاني باستشهاد السنوار.

انتهی**1426

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