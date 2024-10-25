المتحدثة باسم الحكومة: الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر

أفادت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) إن المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" كتبت على منصة x للتواصل الاجتماعي ان الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر مشيرة إلى أن المجرمين يحاولون دائما منع العالم من معرفة جرائمهم.

وقالت مهاجراني: لقد تم إنشاء اتفاقية جنيف وقانون حماية حياة الصحفيين في حالات الحرب كي تحول القنوات المفتوحة للمعلومات دون ارتكاب الجرائم في صمت.

مشيرة إلى ان إطلاق الكيان الصهيوني النار وهجومه على غرفة صحفي محطتي الميادين المنار ليس صدفة. وإنه إرهاب دولة موجه لإبقاء العالم غير مدرك للجرائم التي يرتكبونها في غزة ولبنان.

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