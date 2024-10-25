٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٩ م
رمز الخبر: 85638841
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journalistاحمد قزوینی حائری

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المتحدثة باسم الحكومة: الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٩ م
رمز الخبر: 85638841
المتحدثة باسم الحكومة: الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر

طهران / 25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" ان الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر مشيرة إلى أن المجرمين يحاولون دائما منع العالم من معرفة جرائمهم

أفادت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) إن المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" كتبت على منصة x للتواصل الاجتماعي ان الهجوم الإسرائيلي على المراكز الإعلامية في لبنان مؤشر على كارثة أكبر مشيرة إلى أن المجرمين يحاولون دائما منع العالم من معرفة جرائمهم.

وقالت مهاجراني: لقد تم إنشاء اتفاقية جنيف وقانون حماية حياة الصحفيين في حالات الحرب كي تحول القنوات المفتوحة للمعلومات دون ارتكاب الجرائم في صمت.
مشيرة إلى ان إطلاق الكيان الصهيوني النار وهجومه على غرفة صحفي محطتي الميادين المنار ليس صدفة. وإنه إرهاب دولة موجه لإبقاء العالم غير مدرك للجرائم التي يرتكبونها في غزة ولبنان.

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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