٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٥٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85638907
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جبلي: طريق الإعلام المقاوم يتلألأ بنور الصحفيين الشهداء

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٥٨ م
رمز الخبر: 85638907
جبلي: طريق الإعلام المقاوم يتلألأ بنور الصحفيين الشهداء

طهران / 25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أصدر رئيس منظمة الإعلام الوطني رسالة استنكر فيها الجريمة الهمجية التي ارتكبها الکیان الصهيوني اليوم واستشهاد ثلاثة مراسلين إعلاميين لشبكتي الميادين والمنار خلال اعتداء الاحتلال الصهيوني على مسكن الصحفيين في "حاصیبا" في لبنان".

 و قال: "طريق الإعلام المقاومة يتلألأ بنجوم النور الساطعة شهداء المراسل

وفيما يلي نص رسالة بيمان جبلي:

أهنئ وأعزي بالاعتداء الخبيث الذي شنه العدو الصهيوني على الصحفيين في جنوب لبنان وادى الى ستشهاد ثلاثة من زملائنا الإعلاميين.

وأظهر هذا الحدث مرة أخرى أن وسائل الإعلام التابعة لحركة المقاومة، من خلال وجودها في النقطة الصحيحة من التاريخ عندما تروي الموقف الشجاع للمجاهدين، أصبحت مصدر فضيحة للصهاينة ومؤيديهم الغربيين لدرجة أن أعدائهم يستهدفونهم من أجل إسكات صوت الحقيقة الذي يجري في لبنان والأراضي المحتلة.

إن دماء العشرات من الصحفيين الشهداء في فلسطين ولبنان، الذين سلاحهم الوحيد الكاميرات والميكروفونات والأقلام والورق، ستكون حقا أكثر تدميرا من الرصاص والصواريخ، وستدمر أكاذيب وتشويهات العدو الصهيوني القاسي والهمجي والمجرم، ولا شك أن الطريق المشرق للإعلام المقاومة مع تألق النجوم الساطعة للشهداء الصحفيين سيكون أكثر إشراقا من أي وقت مضى وسيكون له وهج دائم.

انتهی**1426

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