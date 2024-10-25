مسيرات مليونية في اليمن بشعار "وفاءً للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر"

هذه التظاهرات الكبيرة تأتي تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة وحملت اليوم شعار "وفاءً للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر".

وشملت التظاهرات أكثر من 300 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات المحافظات اليمنية، تلبيةً لدعوات نصرة فلسطين ولبنان وتأكيد الثبات على موقف إسناد الشعبين ومقاومتهما.

في هذا السياق، أكد بيان المسيرات المليونية "استعداد اليمنيون لأي تصعيد يلجأ إليه الأميركي والإسرائيلي مهما كانت التحديات والتضحيات والأخطار".

كما عزى البيان "حزب الله" والشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية كافة في استشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله المجاهد الكبير الشهيد السيد هاشم صفي الدين، مضيفاً:"نعاهد الشهيد هاشم صفي الدين وكل الشهداء القادة بأننا على دربهم سائرون حتى النصر بإذن الله".

وأكد البيان أنه إذا كان العدو يعتقد أنه باستهدافك قادة الجهاد والمقاومة ستكسر الإرادة، فهو واهم.

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