جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط قائد فصيل ورقيبَين في معارك شمالي غزة

وتحدث جيش الاحتلال عن مقتل نقيب، قائد فصيل في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 الإسرائيلية، في شمالي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن القتيلين الآخرين، هما "رقيبان متدربان في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 الإسرائيلية".

وكشف المراسل العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، تفاصيل الكمين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، قائلاً إنه "عند الساعات الأولى من فجر الجمعة وعند حصار مستشفى كمال عدوان من قبل الجيش، انفجرت عبوة ناسفة في دبابة من كتيبة 196، التابعة لفرقة المدرعات 460".

وأكد بلومنتال أن انفجار العبوة أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقم الدبابة (النقيب والجنديان) وإصابة جندي رابع.

ويأتي الإقرار الإسرائيلي بمقتل الضابط والجنديين، بعد أن أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم، مقتل 890 من جنود "الجيش" وضباطه والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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