قاليباف: 85% من الصواريخ أصابت الهدف في عملية الوعد الصادق"2

واعتبر قاليباف في كلمة له أن تحقيق مثل هذه النتيجة هو نتيجة عملية تصميمية وفنية وتكتيكية في فترة زمنية لا ينبغي النظر إليها بشكل سطحي وأضاف:المجاهدون في الميدان الجوي لا يتعبون أبدًا، ومنذ بدء العمليات، هؤلاء الأشخاص موجودون في الخطوط الأمامية للميدان ولم يأخذوا حتى إجازة للعودة إلى منازلهم والراحة..

فشل الکیان الصهيوني استراتيجياً وعسكرياً في الحرب المشتركة

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إشارة إلى استشهاد السيد حسن نصرالله: إن مكانة شخصية مثل السيد حسن نصر الله، الذي تحمل مثل هذه المسؤولية منذ أن كان في الثلاثين من عمره، و لديه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في هذا المجال، لا يمكن أن تملأ بسهولة بمثل هذه العقلانية والشجاعة. كان يحظى باحترام كل الفئات والشرائح في لبنان وهو ليس معنا اليوم.

وذكر أن الکیان الصهيوني فشل استراتيجيا وعسكريا في الحرب المشتركة،قائلا: كانت الفلسفة الوجودية للكيان الصهيوني هي القول بأن هذه الأرض هي أكثر أرض العالم استقرارًا وأمانًا خلال 75 عامًا من الاحتلال وبناءً على ذلك جمع العالم كله فيها.

أرادت أمريكا أن يرتكب الکیان الصهيوني مثل هذه الجرائم

وقال إن إسرائيل تدعي أنها قادرة على ضرب أي هدف، لكنها لم تنجح، قائلا: إنهم يستخدمون المعلومات والتكنولوجيا لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية واغتيال القادة. وفي رأيي أن الأسلحة والذخائر الخاصة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل سابقاً كانت من أجل احداث مثل هذه الجرائم التي نشهدها اليوم، وكانوا يريدون لإسرائيل مثل هذه الجرائم.

انتهی**1426