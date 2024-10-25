المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي نبيه بري

وخلال اللقاء الذي تم الجمعة جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة الكيان الصهيوني لعدوانه على لبنان والتداعيات الناجمة عنه على مختلف المستويات.

وفي هذا اللقاء، جدد شيباني الدعم الشامل من الحكومة والشعب الايراني للشعب اللبناني والمقاومة البطولية التي يخوضها هذا البلد ضد الآلة الحربية للكيان الصهيوني، وقدم شرحا حول الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية وكذلك اوضاع تقديم المساعدات للشعب اللبناني.

وناقش الطرفان وتبادلا الآراء حول آخر التطورات السياسية في لبنان في أعقاب التحركات الدبلوماسية الأخيرة للدول فيما يتعلق بلبنان.

كما التقى الممثل الخاص لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون غرب آسيا، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية محمد وسام المرتضى.

وفي هذا اللقاء أكد الجانبان على المكانة الثقافية والتاريخية للبلدين إيران ولبنان، وشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في الجانب الثقافي.

وإذ أعلن شيباني دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للبنان، أكد على الحضور القوي للمقاومة كجزء مهم من المجتمع اللبناني وفكر الدفاع عن لبنان وقيمه، واعتبر دور الثقافة والإعلام في شرح وإنتاج الرواية الصحيحة ومواجهة الحرب النفسية للعدو الصهيوني وحماته امرا ضروريا.

وذكر أن عنصر الوحدة الوطنية في لبنان حاليا بارز جدا، وهو بحاجة إلى الحفاظ عليه وتعزيزه من خلال الأدوات الثقافية المناسبة.

من جانبه اكد وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، بان المقاومة جزء من الثقافة والحضارة اللبنانية، معتبرا ممارسات الكيان الصهيوني وداعميه عداء للبنان كله وثقافته وتاريخه وحضارته.

انتهى ** 2342