مصرع واصابة 26 جندياً إسرائيلياً على الأقل في المواجهات مع حزب الله

وافاد تقرير للميادين انه عند الساعة الـ5:00 من بعد ظهر الجمعة (بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، نفّذ حزب الله كميناً ضدّ قوة إسرائيلية، تساندها دبابة "ميركافا"، وذلك بعد تقدّمها في اتجاه بلدة حولا. وعند الوصول إلى نقطة المكمن، استهدفت المقاومة الدبابة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، بينما أمطرت القوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح أيضاً.

وعند أطراف حولا أيضاً، استهدفت المقاومة تجمعين لقوات الاحتلال، بحيث قصفت كلاً منهما بصلية صاروخية؛ الأولى عند الـ5:00 من بعد الظهر، والثانية عند الـ6:00 عصراً.

وجاء ذلك عقب استهداف المقاومة قوةً إسرائيليةً مؤلفةً من 3 جنود، قرب آلية في حي الوزاني في كفركلا، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وذلك عند الـ5:50 عصراً.

في المكان نفسه، وفي عمليتين متزامنتين، عند الـ5:45 عصراً، استهدف حزب الله قوتين إسرائيليتين؛ الأولى مؤلفة من 3 جنود، كانوا قرب آلية، والثانية مؤلفة من 4 جنود، كانوا قرب آلية أيضاً.

وأوقعت المقاومة الجنود بين قتلى وجرحى في العمليتين.

*إصابات مؤكدة في 16 جندياً على الأقل عند أطراف عديسة

أما عند أطراف عديسة، فاستهدفت المقاومة عند الـ5:20 من بعد الظهر قوةً إسرائيليةً مؤلفةً من 12 جندياً، بصاروخ موجّه، موقعةً إصابات مؤكدةً في صفوفها.

وبعد 20 دقيقةً، تدخّلت آلية عسكرية من نوع "هامر"، داخلها 4 جنود، لتساند القوة الأولى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه آخر، ما أدى إلى سقوط الجنود بين قتيل وجريح.

وقبيل ذلك، عند الـ5:00، دمّر حزب الله دبابتي "ميركافا" عند أطراف البلدة، بحيث احترقتا وسقط أفرادهما بين قتيل وجريح، وذلك بعد استهدافهما بصاروخين موجّهين.

بصاروخ موجّه أيضاً، استهدف حزب الله "ميركافا" أخرى على طريق مركبا - عديسة (عند الـ4:40 من بعد الظهر)، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح أيضاً.

وإضافةً إلى ذلك، أجبرت المقاومة قوةً إسرائيليةً مرافقةً للدبابة على الانسحاب إلى موقع "العبّاد".

*قصف تجمعات عند الأطراف الشرقية لمركبا وعيترون

إلى جانب ذلك، استهدف حزب الله بالصواريخ تجمعات لقوات الاحتلال في شرقي مركبا، بعد ظهر الجمعة، جاءت على النحو التالي: الأول عند الـ3:00، الثاني عند الـ4:00 والثالث عند الـ5:00.

وقصف بصليتين صاروخيتين تجمعين إسرائيليين آخرين عند الأطراف الشرقية لعيترون أيضاً؛ الأول عند الـ1:35 من بعد الظهر، والثاني عند الـ1:50 من بعد الظهر.

*قصف تجمعات في محيط مواقع للاحتلال

ودمّر حزب الله "ميركافا" إضافيةً قرب موقع "مسكاف عام"، بعدما استهدفها بصاروخ موجّه عند الـ4:35 من بعد الظهر، ما أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما استهدف تجمعات لقوات الاحتلال في محيط موقع "المرج" بصلية صاروخية (عند الـ1:00 من بعد الظهر)، في موقع "المنارة" بقذائف المدفعية (عند الـ5:45 من بعد الظهر)، في قاعدة "بيت هلل" بصلية صاروخية (عند الـ7:00 مساءً) وفي محيط موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية (عند الـ9:45 مساءً).

وبصلية من الصواريخ أيضاً، قصف حزب الله مربض مدفعية الاحتلال في "نافه زيف"، عند الـ5:30 من بعد الظهر.وقصف أيضاً تجمعات للقوات الإسرائيلية في المالكية (عند الـ1:50 من بعد الظهر)، "مسكاف عام" (عند الـ5:30 من بعد الظهر والـ9:40 مساءً)، "المنارة" (عند الـ7:30 مساءً)، "كفر جلعادي" (عند الـ9:30 مساءً)، و"كريات شمونة" (عند الـ10:20 مساءً).

*قصف صفد المحتلة ومستوطنات

بالتوازي مع تصديه لقوات الاحتلال عند الحدود واستهدافه مواقعه وتجمعاته، يواصل حزب الله استهداف المستوطنات والمدن المحتلة، فقصف صفد بصليتين صاروخيتين، عند الـ5:45 والـ4:15 من بعد الظهر.

وشنّ هجوماً جوياً، بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة "فيلون"، شرقي صفد، وهي تضمّ مقر ومخازن طوارئ للفرقتين 36 و210 (الفرقة 36 تعمل على محور الموجهات الثاني، الممتدّ من راميا غرباً، وصولاً إلى رميش شرقاً، وعيتا الشعب ضمناً، ومن رميش، وصولاً إلى عيترون شرقاً.

أما الفرقة 210 فتعمل على المحور الخامس، الممتدّ من قرية الغجر، وحتى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

وحققت المسيّرات، التي أطلقتها المقاومة عند الـ5:00 من بعد الظهر، أهدافها بدقة في هذه العملية.

وقصف حزب الله أيضاً "كرميئيل" بصلية صاروخية كبيرة (عند الـ3:00 من بعد الظهر)، "حتسور" بصلية صاروخية (عند الـ6:00 عصراً) و"كتسرين" في الجولان السوري المحتل بصلية من الصواريخ (عند الـ8:00 مساءً).

*إجبار "هرمز 450" على التراجع من الأجواء اللبنانية

في غضون ذلك، وتحديداً عند الـ4:30 من بعد الظهر، تصدّت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية في لبنان لمسيّرة من "هرمز 450"، فوق منطقة النبطية الإقليم، بصاروخ "أرض - جو"، مجبرةً إياها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

*قصف "رامات دافيد" صباح الجمعة

وأعلن الإعلام الحربي أيضاً عمليات نفّذها حزب الله صباح الجمعة، بينها قصف قاعدة "رامات دافيد"، عند الـ6:41، بصاروخ نوعي، في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

وقصف تجمعات لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة (عند الـ8:00)، بين عديسة و"مسكاف عام" (عند الـ9:00) وفي شمالي "كفر جلعادي" (عند الـ10:00)، بصليات صاروخية.

تُضاف كل هذه العمليات التي أعلنها الإعلام الحربي إلى استهداف قاعدة "الكرمل"، جنوبي مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية، صباح الجمعة، في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله".

كما تُضاف إلى استهداف تجمعات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لعيترون، أطراف مروحين (حيث استهدف حزب الله "ميركافا" أيضاً)، في "المنارة"، المالكية وثكنة "شوميرا"، واستهداف موقع "حبوشيت"، وشنّ هجوم بالمسيّرات الانقضاضية على موقع "البغدادي".

*مسيّرات انقضاضية تستهدف جنوداً في "يعرا" و"كفر جلعادي" الخميس

أما في عمليتين أخريين نفّذهما حزب الله الخميس، وأعلنهما مساء الجمعة، فشنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود الاحتلال في محيط مستوطنة "يعرا"، وآخر على تجمع للجنود في كسارة "كفر جلعادي".

وقد حققت المسيّرات الانقضاضية التي هاجم بها حزب الله الجنود أهدافها بدقة في كل من العمليتين.

انتهى ** 2342