قنص جنود واستهداف آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة شمال قطاع غزة

وكانت قد أعلنت استهدافها ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، إضافة إلى استهجافها جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة، قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرقي جباليا.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي ،ببندقية "الغول"، في منطقة الرزان شمالي جباليا.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تمكن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا.

وفي المخيم نفسه، استهدفت السرايا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "RPG"، في شارع السكة، وقصفت بقذائف "الهاون" جنود وآليات الاحتلال في منطقة القصاصيب.

وتمكن مجاهدو السرايا من استهدف آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة "ثاقب"، مزروعة مسبقاً، في محيط المستشفى الإندونيسي، شمالي شرقي مخيم جباليا.

وبعبوتين من النوع نفسه والمزوعتين مسبقاً، استهدفت سرايا القدس آلية عسكرية إسرائيلية في شارع بيت لاهيا، شمالي القطاع، حيث أعلنت أنها تخوض اشتباكات ضارية، بالأسلحة الرشاشة والمناسبة، مع جنود إسرائيليين.

وقصفت سرايا القدس بصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم".

من جهتها، قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين إنها تخوض اشتباكات ضارية، بالأسلحة المناسبة، مع قوات "جيش" الاحتلال في محور القتال شرقي جباليا .

وكانت كتائب شهداء الأقصى قد عرضت مشاهد توثق استهدافها قوات "جيش" الاحتلال" في محور "نتساريم"، بصواريخ قصيرة المدى.

وأعلنت الكتائب أنّ مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة، "RPG" في محيط مسجد عماد عقل شرقي مخيم جباليا، مضيفةً أنهم استهدفهوا بقذائف "الهاون" جنود وآليات الاحتلال في منطقة سوق مشروع بيت لاهيا.

وظل عمليات المقاومة المستمرة، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابق الجمعة، بمقتل ضابط، وإثنين من الجنود، في معارك بيت لاهيا في شمالي قطاع غزّة.

وتحدث "جيش" الاحتلال عن مقتل نقيب، قائد فصيل في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 الإسرائيلية، في شمالي قطاع غزّة، مضيفاً أنّ القتيلين الآخرين هما "رقيبان متدربان في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 الإسرائيلية".

انتهى ** 2342