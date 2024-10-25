فوز ايران على سوريا في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما

سجل هدف الفوز لإيران في هذه المباراة ماهان عليبور في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وفي مباراة اخرى ضمن المجموعة فازت كوريا الشمالية على الاردن 3-0 .

وحسمت جمهورية كوريا الشمالية صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من ثلاث مباريات لإيران، و3 نقاط لكل من سوريا وهونغ كونغ، في حين بقي رصيد الأردن خالياً من النقاط.

وحصلت جمهورية كوريا الشمالية على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات، في حين لا زال التنافس على المركز الثاني الذي يمكن أن يتأهل الحاصل عليه كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي إيران مع الأردن، وهونغ كونغ الصين مع سوريا.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سوريا على الأردن 3-1 وجمهورية كوريا الشمالية على هونغ كونغ الصين 8-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز جمهورية كوريا الشمالية على سوريا 2-1 وإيران على هونغ كونغ الصين 7-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز جمهورية كوريا الشمالية على إيران 4-1 وهونغ كونغ على الأردن 2-1.

يشار إلى أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر يتأهل إلى النهائيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب السعودية المضيف.

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