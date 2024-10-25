مسؤول برلماني: سيتم تطوير الجزر الإيرانية الثلاث

وقال رضائي في تصريح للصحفيين حول اليوم الثالث من الزيارة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إلى شرق وجنوب شرق البلاد والاجتماع الذي جرى مساء الجمعة مع أعضاء مجلس توفير الامن بمحافظة هرمزكان: تم في هذا الاجتماع استعراض آخر الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد ومحافظة هرمزكان.

وأضاف: في هذا الاجتماع، شرح أعضاء مجلس توفير الأمن بمحافظة هرمزكان، بمن فيهم المحافظ ورئيس المحكمة العليا وقائد قوى الامن الداخلي وقائد المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري والجيش، آخر الاوضاع الامنية ​​في محافظة هرمزكان والخليج الفارسي.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أنه تم طرح تطوير جزر بوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى الإيرانية في هذا الاجتماع، وتقرر أن يدرج في جدول الاعمال كاولوية اسكان وتطوير الجزر الإيرانية الثلاث من الناحية الاقتصادية والثقافية، كي يتمكن الشعب الايراني بأكمله من استغلال الفرص القيمة التي توفرها هذه الجزر الإيرانية الثلاث.

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