متحدث الطيران المدني: إلغاء الرحلات الجوية في البلاد حتى إشعار آخر

وأضاف "جعفر يازرلو" : "سيتم إبلاغ الركاب الذين اشتروا التذاكر عن استئناف الرحلات عبر شركات الطيران".

وكان مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الايراني، قد اعلن ان الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد.

وتابع المسؤول في تصريحه فجر السبت: ان أبعاد القضية قيد التحقيق.

يذكر انه في حوالي الساعة 2:15 من فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي (10:45 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، سُمعت بعض الأصوات القوية كالانفجارات، خاصة في غرب طهران.

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحا، سُمعت أصوات نيران الدفاعات الجوية في مناطق شرق ووسط طهران.

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