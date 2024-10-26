ماليزيا تدين بشدة هجوم الاحتلال الصهيوني على إيران

وأعلنت وزاره الخارجیة المالزیة في بيان لها، إننا ندين الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي وقع في الساعات الأولى من هذا اليوم السبت، ونعتبره انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة.

كما دعت الوزارة في بيانها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء دوامة العنف، معلنة أن استمرار مثل هذه التصرفات الإسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراعات في الشرق الأوسط وخلق أزمات أكبر.

وأصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني: نعلن للشعب الإيراني الأبي، أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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