عمار الحكيم يدين الاعتداء الاسرائيلي على ايران

وقال الحكيم في بيان :" نستنكر وندين الاعتداء الاسرائيلي على عدة مدن إيرانية. واذ نعلن تضامننا مع الشعب الإيراني المسلم وقيادته الرشيدة وحكومته الحكيمة، فإننا نجدد دعوتنا المجتمع الدولي الى التآزر والتكاتف لايقاف تمادي الكيان الاسرائيلي المخالف للمواثيق والاعراف الدولية ونحذر من مسعاه لتوسعة حربه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني المنكوبين الى سوريا وايران ودول اخرى ".

وحث الحكيم الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، على اتخاذ قرارات صارمة للحد من السلوكيات الاسرائيلية التدميرية على امن واستقرار شعوب المنطقة.

اصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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