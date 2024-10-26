بالصور..الحياة تسير بشكل طبيعي في طهران وباقي المدن الايرانية

طهران/إرنا- تشير هذه الصور الى طبيعة حركة المرور في العاصمة طهران ومدن ايرانية اخرى كما ان جميع المدارس في البلاد مفتوحة والحياة تسير بشكل طبيعي بعد العدوان الصهيوني على مراكز عسكرية في ايران حيث قام الکیان الصهيوني صباح الیوم السبت26 أكتوبر في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام وتم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.