٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85639717
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الخارجية الأردنية: القصف الإسرائيلي على إيران يشكل خرقا للقانون الدولي

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85639717
الخارجية الأردنية: القصف الإسرائيلي على إيران يشكل خرقا للقانون الدولي

طهران/26 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية القصف الإسرائيلي على إيران بانه يشكل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، أن القصف الإسرائيلي على إيران يشكل أيضا تصعيدا خطيرا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

وأضاف البيان: إننا نحذر من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وتابع البيان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان على غزة والضفة ولبنان.

وقبل ذلك أدانت السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن وماليزيا وباكستان والعراق عدوان الكيان الصهيوني على إيران.

هذا وأصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني: نعلن للشعب الإيراني الأبي، أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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