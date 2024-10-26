وزير الخارجية العماني: مصدر الأزمة الحالية هو الاحتلال الإسرائيلي

وکتب "بدر البوسعيدي " في صفحته على منصة X: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء العدوان الإسرائيلي على إيران هذا الصباح ولحسن الحظ فإن الأضرار تبدو محدودة ونأمل بشدة ألا تقع إصابات.

وأكد: أن الأضرار تبدو محدودة حتى الآن، معربًا عن أمله في عدم وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة أن يستيقظ العالم لمواجهة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والقمع الوحشي للأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للقصف الجوي الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا واصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

انتهی**1426