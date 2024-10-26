العراق يدين الاعتداء الصهيوني على إيران

وقالت رئاسة الجمهورية في العراق في بيان لها: "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوضع حد لتلك الاعتداءات، ومنع توسيع دائرة الصراع".

وأكدت الرئاسة على "موقف العراق الثابت إزاء رفض أي شكل من أشكال التصعيد، ودعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني".

وأشارت إلى "ضرورة العمل الحثيث على إنهاء العدوان المتواصل على الأشقاء في غزة ولبنان، والوصول إلى حلول تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقبل ذلك أدانت السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن وماليزيا وباكستان والعراق ولبنان والكويت وسوريا وقطر والقاهرة عدوان الكيان الصهيوني على إيران.

هذا وأصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني: نعلن للشعب الإيراني الأبي، أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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