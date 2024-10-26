٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٣٥ م
رمز الخبر: 85639943
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42924 شهيدا

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٣٥ م
رمز الخبر: 85639943
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42924 شهيدا

طهران/26 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 42924 شهيدا و 100833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وسجلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي في اليوم الـ386 من العدوان، ارتكب الاحتلال 7 مجازر، ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و289 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كذلك، أشارت الوزارة، إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 386 على قطاع غزة إلى 42 ألفا و924 شهيدا، بالإضافة لـ 100 ألفا و833 مصابا بجراح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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