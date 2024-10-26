الهيئة الحاكمة في افغانستان تدين العدوان الصهيوني على ايران

واعلنت الخارجية في افغانستان، عبر بيان لها اليوم السبت، ان "اجراءات الكيان الصهيوني، اذ تشكل انتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعدّ محاولة لتصعيد العنف بالمنطقة، مما ادّى الى تعقيد الامور اكثر فاكثر".

واضاف هذا البيان : ان جميع الاطراف المؤثرة تتحمل المسؤولية في منع الكيان الصهيوني، من الاستمرار في توسيع دائرة العنف والجرائم بالمنطقة.

وتابع البيان : للاسف، لم يكفّ الكيان الصهيوني خلال العام الماضي عن ارتكاب جرائمه في غزة فسحب، بل عمد الى توسيع نطاق هذه الممارسات لتشمل مناطق اخرى ايضا.

واعتبر البيان الصادر عن الهيئة الحاكمة في افغانستان، ان "استمرار هذا الوضع تسبب في قلق جدي حيال الظروف الانسانية والامنية داخل المنطقة".

انتهى ** ح ع