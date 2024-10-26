٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85639975
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سويسرا تدين العدوان الصهيوني على ايران

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ م
رمز الخبر: 85639975
سويسرا تدين العدوان الصهيوني على ايران

طهران / 26 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - اصدرت الخارجية السويسرية، بيانا عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي عصر اليوم السبت، ادانت فيه العدوان الذي نفذه الكيان الصهيوني فجر اليوم على اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وطالبت بوقف الصراع داخل المنطقة.

ودعت الخارجية السويسرية، في بيانها، "الطرفين الى انهاء الصراع لكي لا يؤدي التصعيد الى مزيد من تفاقم الامور في المنطقة".

تجدر الاشارة هنا، بأن سويسرا تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في إيران.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال مع نظيره "الإسرائيلي" عقب هجوم الاحتلال على إيران، ان واشنطن تؤكد مواصلة دعم "تل أبيب".

واعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في بيان، "إن أوستن هاتف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف مواقع في إيران"؛ وفقا لوكالة الاناضول الاخبارية.

انتهى ** ح ع

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