٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85640167
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الشيخ الخزعلي : العدوان على ايران كشف هشاشة الكيان الصهيوني وعدم قدرته على المواجهة

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٨ م
رمز الخبر: 85640167
الشيخ الخزعلي : العدوان على ايران كشف هشاشة الكيان الصهيوني وعدم قدرته على المواجهة

طهران / 26 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - اكد الأمين العام لـ "حركة عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، ان "العدوان على ايران كشف هشاشة الكيان الصهيوني وعدم قدرته على المواجهة".

واضاف الشيخ الخزعلي في بيان له عقب العجوان الاسرائيلي الغاشم على ايران فجر اليوم السبت : نُدین الاعتداء السافر، الذي نفذه كيان الاحتلال الغاصب، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ هذا العدوان الذي كشف هشاشة الكيان، وعدم قدرته على مواجهة المقاومة الإسلامية، التي أذاقته مُرّ الهزائم منذ انطلاق طوفان الأقصى.

وتابع : كما هو دليلٌ جديد على انتهاكاته المتكررة، للقوانين والأعراف الدولية، والتي تستوجب موقفاً حازماً، لردع هؤلاءِ الصهاينة المعتدين

انتهى ** ح ع 

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المصدر / الميادين 

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