ايران تحصد ذهبيتين وبرونزية في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

ففي وزن 92 كغم تقلد امير حسين فيروزبور الميدالية الذهبية اثر فوزه في النهائي على الاميركي جاكوب كاردناس 11-4 .

وفي وزن 125 كغم نال أمير رضا معصومي الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على البلغاري خوبلوف 11-0 .

وكان معصومي قد فاز بعد قرعة الاستراحة في الدور الاول، على كومار أنيروده من الهند 10-0 ومن ثم على الروسي عبدالله قربانوف 10-0 وبعده على الاميركي لوكاس ستودارد 10-0 والبلغاري خوبلوف 11-0 ، اي انه لم يخسر حتى نقطة واحدة في نزالاته الاربعة في البطولة.

كما حقق معصومي رقما فريدا اذ نال لغاية الان 6 ميداليات ذهبية في منافسات الفئات العمرية للناشئين والشباب والامل (تحت 23 عاما).

وحصل إبراهيم خواري على الميدالية البرونزية في وزن 61 كغم في البطولة.

وستجري النزالات النهائية للاوزان الخمسة الثانية اليوم الاحد، اذ تاهل الى النهائي كل من مهدي يوسفي في وزن 79 كغم ومهدي حاجيلوئيان في وزن 97 كغم فيما يتنافس على الميدالية البرونزية كل من علي مؤمني في وزن 57 كغم وعباس ابراهيم زادة في وزن 65 كغم وعلي خرمدل في وزن 70 كغم.

انتهى ** 2342