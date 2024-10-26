عراقجي يؤكد حق ايران القانوني والمشروع في الرد على العدوان الصهيوني

وجاء في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية عباس عراقجي يوم السبت: هذه الرسالة موجهة لتذكير سعادتكم وأعضاء مجلس الأمن بالأعمال العدوانية وغير القانونية التي يقوم بها الكيان الصهيوني؛ اعمال تعتبر انتهاكا خطيرا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واضاف: في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت 26 أكتوبر 2024، نفذ الكيان الإرهابي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية العسكرية على عدة مواقع في محافظات خوزستان وإيلام ومحيط طهران. وعلى الرغم من أن نظام الدفاع الجوي الإيراني اعترض معظم الصواريخ، إلا أن أربعة ضباط عسكريين إيرانيين هم حمزة جهانديده ومحمد مهدي شاهرخي وسجاد منصوري ومهدي نقوي استشهدوا وهم ضحوا بحياتهم بشجاعة من أجل الدفاع والحفاظ على الأمن القومي لبلادهم. لولا الأداء الناجح لنظام الدفاع الجوي الإيراني، لكان من الممكن أن يتسبب هذا الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني في خسائر فادحة.

واضاف: تدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة هذه الأعمال المتعمدة والعدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني. إن الهجمات غير القانونية التي يشنها الكيان تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة 4 من المادة 2، التي تحظر صراحة استخدام القوة ضد سيادة أي بلد وسلامته الإقليمية. وتعتبر تصرفات الكيان الصهيوني تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من عدم الاستقرار في منطقة هشة بطبيعتها.

واكد: تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية، تمشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي، بحقها الذاتي في الرد بشكل قانوني ومشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب.

وتابع: بالنظر إلى عواقب الهجمات المستمرة والمنهجية التي يشنها الكيان الصهيوني، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف حاسم وإدانة هذه الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان بقوة ودون قيد أو شرط. والإظهار للمجتمع الدولي، بان مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تمر دون رد. بالإضافة إلى ذلك، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من رئيس مجلس الأمن عقد جلسة عاجلة لمواجهة هذا الانتهاك الجسيم والإجراءات غير القانونية وضمان محاسبة هذا الكيان الإجرامي.

وطلب وزير الخارجية الايراني تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة على مجلس الأمن.

انتهى ** 2342