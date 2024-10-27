بعثة إيران في الأمم المتحدة: اميركا متواطئة قطعا مع الكيان الصهيوني في عدوانه على ايران

وكتبت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم السبت بالتوقيت المحلي عقب العدوان الصهيوني على إيران في حساب المستخدم الخاص بها على منصة إكس (تويتر سابقا): "ان مقاتلات الكيان الصهيوني شنت هجماتها من الأجواء العراق وعلى بعد نحو 70 ميلاً من الحدود على عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية".

وأضافت البعثة : ان سماء العراق محتل وتحت قيادة وسيطرة الجيش الأمريكي. والنتيجة: هي أن تواطؤ أمريكا في هذه الجريمة أمر مؤكد.

واعلنت العلاقات العامة لقاعدة الدفاع الجوي في البلاد في بيان لها في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت: ان منظومة الدفاع الجوي الشامل اعترضت وتصدت بنجاح لهجوم شنه الكيان الصهيوني على مراكز عسكرية في طهران ومحافظتي خوزستان (جنوب غرب) وإيلام (غرب).

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