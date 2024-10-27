جنوب أفريقيا تدين العدوان الصهيوني على إيران

وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية جنوب افريقيا، يوم السبت ، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وقصف لبنان من قبل هذا الكيان: لقد خلقت ممارسات تل أبيب ازمة انسانية شديدة وخطيرة في الشرق الأوسط.

كما أكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في هذا البيان: إننا ثابتون في طلبنا من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة تمكين سكان غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مضيفة: نطالب مرة أخرى بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 (2024).

وجاء في هذا البيان، في إشارة إلى العمليات البرية التي قام بها جيش الكيان الصهيوني خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في شمال غزة: نحن على علم بأعمال الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة وخاصة الهجوم على المركز الطبي النشط في شمال غزة (مستشفى كمال عدوان)، ونعتبر اعتقال 44 فرداً من الطاقم الطبي لهذا المركز الطبي والتدمير الممنهج للمراكز الطبية في قطاع غزة انتهاكاً خطيراً للقوانين الإنسانية الدولية.

واشار البيان الى ان الكيان الصهيوني، باستثناء التوزيع المحدود للمياه والغذاء في غزة، يكاد يمنع أي مساعدات إنسانية أخرى من دخول هذه المنطقة، واضاف: نحن نطالب ايضا بالوقف الفوري لهجمات المقاتلات والطائرات بدون طيار والقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي المتواجدة في قطاع غزة ولبنان.

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