حزب الله يقصف قاعدتي "الناعورة" و"إييليت" ومستوطنات ومواقع في شمالي فلسطين المحتلة

وفي عملية أخرى، استهدفت المقاومة، عند الـ1:00 من بعد الظهر، تجمعات قوات الاحتلال في قاعدة "إييليت"، بصلية من الصواريخ نوعية.

وجاءت العمليتان في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

إضافةً إلى ذلك، قصف حزب الله مواقع تابعةً لـ"جيش" الاحتلال بالصواريخ، في عدة عمليات نفّذها بعد الظهر السبت، جاءت على النحو التالي: موقع "جل العلام" (عند الـ2:25)، موقع "حبوشيت" (عند الـ4:05)، ثكنة "معاليه غولان" (عند الـ4:10)، ثكنة مربض "سنير" (عند الـ4:15) وقاعدة "شراغا" (عند الـ5:20).

واستهدف بعد الظهر، بالصليات الصاروخية أيضاً، مستعمرات "جعتون" (عند الـ1:40)، "يسود همعلاه" (عند الـ2:15) و"شآر يشوف" (عند الـ4:10)، بينما قصف تجمعين لقوات الاحتلال؛ الأول في شرقي بلدة مركبا (عند الـ4:15 من بعد الظهر)، والثاني في مستعمرة "حتسور" (عند الـ7:30 مساءً).

يُضاف ذلك إلى استهداف حزب الله قاعدة "تل نوف" الجوية، جنوبي "تل أبيب"، بالمسيّرات الانقضاضية، وقصف "الكريوت"، شمالي حيفا المحتلة، قاعدة "ميشار"، "متسوفا" و"كريات شمونية"، بصليات صاروخية.

كما استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في "شلومي"، محيط بلدة عيتا الشعب و‏منطقة المشيرفة في رأس الناقورة، بالصواريخ.

انتهى ** 2342