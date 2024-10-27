قالیباف: الکیان الصهيوني أصبح أضحوكة العالم في مواجهته مع إيران

وقال "محمد باقر قاليباف" الیوم الأحد : إن نجاح ويقظة قوات الدفاع للجيش وحرس الثورة الإسلامية أثبت أن كيان الفصل العنصري الصهيوني لطالما أصبح أضحوكة في العالم عندما يواجه الشعب الإيراني الفخور في كل معركة.

وأضاف: إن المقارنة بين عملية الوعد الصادق 2 والعمل العسكري الأخير لهذا الکیان دليل واضح على قوة الردع التي تتمتع بها قوات الدفاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال إن الکیان الصهيوني لم يحقق سوى الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل في غزة ولبنان ولا يتمتع بسمعة ومصداقية في العالم.

وقال :رغم أن العمل العسكري الذي قام به الکیان الصهيوني كان بمثابة هزيمة أخرى لهذا الکیان، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها محقة وملزمة بالدفاع عن نفسها في إطار حقها الاصيل في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

وأکد: نحذر أمريكا وهي الداعم والشريك الرئيسي في كل جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني، ونطالبها بكبح جماح هذا الکیان غير الشرعي من أجل وقف قتل الأبرياء في غزة ولبنان ومنع توسیع انعدام الأمن و الاستقرار في المنطقة برمتها.

وأضاف: نشكر دول الجوار التي أدانت الأعمال العدوانية وغير القانونية لکیان الاحتلال الصهيوني ونؤكد أن الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن السلام والأمن الإقليميين هي مسؤولية فردية وجماعية لجميع دول المنطقة، ولن تتحقق إلا بتعاون الجميع والتزامهم العملي بهذا المبدأ.

وأدان قاليباف الهجوم الإرهابي على سيارتي دورية تابعتين لقيادة قوى الامن الداخلي الإيرانية في منطقة جوهركوه التابعة لمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وأكد: أن دراسة أبعاد هذا الهجوم الإرهابي على جدول أعمال لجنة خاصة وستعلن النتيجة للشعب الإیراني.

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