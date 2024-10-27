عارف: الكيان الصهيوني الغاصب لا يتصرف مع الصحفيين وفق القوانين الدولية

وخلال زيارته مكتب شبكة الميادين في طهران،لتقديم تعازيه باستشهاد صحفيي الميادين والمنار إثر اعتداء الكيان الصهيوني الزائف على مكان اقامتهم في حاصبيا جنوب لبنان ، ادان النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية " محمد رضا عارف" جرائم الكيان الصهيوني في غزة وجنوب لبنان واعرب عن تعاطفه مع ذوي الشهداء.

وذكر عارف بأن الصحفيين يلعبون دورا قيما وبارزا في تبيين جرائم الكيان الصهيوني من إبادة جماعية وقتل أطفال في غزة ولبنان،وقد هذا الكيان الغاصب أنه حتى مع الصحفيين فإنه لا يتصرف وفق الأنظمة والبروتوكولات الدولية و لا يلتزم بأي قانون .

وبالاشارة الى أن الغطرسة العالمية تسعى الى اتباع استراتيجية الكيان الصهيوني في الهيمنة على المنطقة بأكملها،رأى النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الصحفيين، وخاصة صحفي المنار والميادين، يلعبون دورا هاما في إظهار رسالة شعب فلسطين المظلوم والسلوك الوحشي للكيان الغاصب،مؤكدا على ان نتيجة الدماء المسفوكة هي انتصار شعبي فلسطين ولبنان وتحرير القدس الشريف.

وتابع عارف بأنه اليوم وفي عصر المعلومات أصبح دور الإعلام أكبر مما كان عليه في الماضي، بحيث ان الصحفي الشجاع يلعب دورا مهما في نقل الأحداث الى العالم ونتيجة لهذه الجهود، نشهد العديد من المظاهرات ضد الكيان الصهيوني وداعميه الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العالم.

واضاف بأن الشعبين الفلسطيني واللبناني قد جلبا الكرامة الإنسانية وسلوكهم هو تأكيد لرؤية الإسلام والقرآن في حقيقة أن هذا النصر لجبهة المقاومة سيحدث في المستقبل القريب.

وبدوره شكر مدير شبكة الميادين في طهران في هذا اللقاء النائب الأول للرئيس الايراني وسلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إبداء تعاطفها مع وسائل الإعلام اللبنانية والفلسطينية بعد الهجوم الوحشي على مكتب شبكة الميادين في لبنان وكذلك استشهاد الصحفيين على مدار عام في الحرب في غزة ولبنان.

واكد مدير شبكة الميادين في طهران على ان هذه الشبكة الاعلامية ذات مبادئ مهنية في طريق المقاومة ونقل وقائع حرب لبنان وغزة إلى جانب شعوب ودول المنطقة المضطهدة.

كما ثمّن عارف في لقاء مباشر مع شبكة الميادين، جهود صحفيي جبهة المقاومة في لبنان وغزة على نقلهم أخبار وأحداث المنطقة وفق المصداقية الإعلامية،لافتا الى ان شبكة الميادين قد تألقت بشكل مميز في نشر وتعريف شعوب العالم بأحداث غزة ولبنان واستطاعت إيصال رسالة الشعب الفلسطيني المظلوم والعزيز الى العالم .

واضاف بأن دور هذا الإعلام وغيره من وسائل الإعلام قد ادى الى خروج العديد من التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في الدول الغربية الداعمة لهذا الكيان الغاصب.

انتهى**ر.م