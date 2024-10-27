ظريف: أبطال جيش الجمهورية الإسلامية وضعوا الصهاينة عند حجمهم

وقدم ظريف في تغريدة له على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس"، اليوم الأحد، التعازي باستشهاد أبطال الجيش وقوى الأمن الداخلي خلال العدوان الصهيوني على مراكز عسكرية في ايران.

وأضاف اليوم، أثبت شعبنا الشجاع إيمانه وشجاعته وذكاء قائد الثورة الإسلامية، وتمكنت القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة ان يجعلوا المعتدين المتمردين نادما على فعلتهم.

وصرح ان الشعب الايراني وقواته المسلحة اثبتوا انهم لا يخافون من أي قوة في الدفاع المشروع عن هذه الأرض.

وتابع: إن تاريخ إيران يعلمنا أنه يجب علينا احترام هذا الإنجاز العظيم للثورة الإسلامية. واليوم، تستطيع إيران أن تقف بكل فخر ضد أي قوة .

وأوضح: إن اليوم، تمضي ايران حكومة وشعبا نحو تعزيز ثقتها بالنفس والقضاء على التهديدات و تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية والتقدم الاجتماعي والسياسي وتبوأت مكانة رفيعة.

يذكر أن الجيش الإيراني أعلن في بيان له أمس السبت، ارتقاء 4 شهداء من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش جراء الاعتداء الصهيوني على عدة مواقع عسكرية في إيران.

كما أعلن بيان صادر عن المركز الاعلامي لقيادة قوى الأمن الداخلي الايرانية عصر أمس السبت، عن استشهاد 10 من رجال الشرطة الإيرانية في هجوم إرهابي غادر على دورية للشرطة وقع ظهر أمس السبت، بمدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي البلاد.

انتهى**3276