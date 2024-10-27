٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٤ ص
رمز الخبر: 85640628
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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Dossier

المقاومة العراقية تهاجم أهداف حيوية للاحتلال في الجولان وإيلات بطيران مسير

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٤ ص
رمز الخبر: 85640628
المقاومة العراقية تهاجم أهداف حيوية للاحتلال في الجولان وإيلات بطيران مسير

طهران /27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت بالطيران المسير ثلاثة أهداف حيوية للاحتلال الصهيوني في الجولان المحتل وإيلات المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها، استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان ثان، أكدت أنها هاجمت للمرة الثانية، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

كما أعلنت أنها هاجمت هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

Dossier

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