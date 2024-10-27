٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥١ ص
رمز الخبر: 85640748
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الدقران: استشهاد أكثر من 40 شهيدا في عدوان للاحتلال في بيت لاهيا

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥١ ص
رمز الخبر: 85640748
الدقران: استشهاد أكثر من 40 شهيدا في عدوان للاحتلال في بيت لاهيا

طهران /27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى "خليل الدقران"، نتيجة للمجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة استشهد 40 شخصا واصيب أكثر من 80 آخرين.

وقال الدقران في تصريح لوكالة شهاب، جراء المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيت لاهيا شمال غزة، استشهد 40 شخصاً، وأصيب أكثر من 80 آخرين.

وأضاف: قام الكيان الصهيوني بتعطيل قطاع الرعاية الصحية في شمال قطاع غزة بهدف استشهاد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الوضع في شمال قطاع غزة صعب للغاية، ومنذ بداية حصار الاحتلال الصهيوني لهذه المنطقة، استشهد حوالي 1000 شخص.

وأوضح: لا نعلم مصير 300 من الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان، والمسؤولية عن حياتهم تقع على عاتق الكيان الصهيوني. قبل فوات الأوان، نطالب دول العالم بالتدخل وإنقاذ المواطنين الفلسطينيين.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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