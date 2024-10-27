المتحدثة باسم الحكومة: ريادة المرأة الإيرانية في المجالات العلمية تبعث على الفخر

وأضافت مهاجراني، اليوم الأحد، على هامش ملتقى "الفتيات الناشطات في مجال الفلك والفضاء"، انني وباعتباري اعمل في مجال التعليم، اقدر جهود المرأة الايرانية في مختلف المجالات العلمية بما فيها الفلك و الفضاء والتي تبعث على الفخر والاعتزاز.

وصرحت مازلت أتعلم من الباحثين الإيرانيين وما يحققون من انجازات في مختلف المجالات العلمية.

كما أشارت إلى الدور المهم للشباب وخاصة الفتيات في بناء مستقبل إيران، قائلة: أنتم من يبني اليوم وغد إيران على اساس تعزيز المعرفة والعلوم والتكنولوجيا.

بدورها لفتت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة "زهرا بهروز آذر"، إلى أهمية تعزيز العلم لجيل المستقبل، مضيفة: نحن هنا اليوم لسماع صوتكم وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمدنية لتعزيز العلوم.

واضافت: سنساعد الفتيات الناشطات في مجال التكنولوجيا حتى يتألقن ويحققن أحلامهن في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

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