٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85640851
T T
٠ Persons

سمات

حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ نحو 41.1 مليار دولار من دون النفط

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٤ م
رمز الخبر: 85640851
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ نحو 41.1 مليار دولار من دون النفط

طهران /27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا-أعلن نائب وزير الاقتصاد ومدير عام مصلحة الجمارك الإيرانية:ان التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار ارتفعت بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى41 مليار و100 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري.

وقال "محمد رضواني فر":إن حجم التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجواربلغت من حيث الزنة  64.5 مليون طن مما يدل على زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: أن الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي هي في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة.

وبحسب نائب وزير الاقتصاد، بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 16.2 مليار دولار وتركيا 9.9 مليارات دولار والعراق 7.6 مليار دولار وباكستان 1.6 مليار دولار والاتحاد الروسي 1.5 مليون دولار.

وقال رضواني فر: من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار خلال الأشهر السبعة من هذا العام، تم تصدير 51.1 طن من البضائع بقيمة 20.2 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 13.4 ملیون طن بقيمة 20.9 مليار دولار من هذه الدول.

وقال: أن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين دول الجوار، كانت العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .