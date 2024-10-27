حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ نحو 41.1 مليار دولار من دون النفط

وقال "محمد رضواني فر":إن حجم التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجواربلغت من حيث الزنة 64.5 مليون طن مما يدل على زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: أن الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي هي في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة.

وبحسب نائب وزير الاقتصاد، بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 16.2 مليار دولار وتركيا 9.9 مليارات دولار والعراق 7.6 مليار دولار وباكستان 1.6 مليار دولار والاتحاد الروسي 1.5 مليون دولار.

وقال رضواني فر: من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار خلال الأشهر السبعة من هذا العام، تم تصدير 51.1 طن من البضائع بقيمة 20.2 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 13.4 ملیون طن بقيمة 20.9 مليار دولار من هذه الدول.

وقال: أن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين دول الجوار، كانت العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.

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