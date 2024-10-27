٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85640865
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50 مصابا في عملية دهس بمحطة حافلات شمال تل أبيب

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٣ م
رمز الخبر: 85640865
50 مصابا في عملية دهس بمحطة حافلات شمال تل أبيب

طهران /27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا-أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيليا حالة 15 منهم خطيرة اليوم الأحد في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمال تل أبيب.

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان أن عددا كبيرا من المصابين جنود.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأنه بعد عملية الدهس خرج السائق من الشاحنة وهو يحمل سكينا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على سائق الشاحنة، دون إضافة معلومات عن مصيره.

وتستمر العمليات ضد جيش الاحتلال الصهيوني في مختلف المناطق المحتلة.

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