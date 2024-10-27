50 مصابا في عملية دهس بمحطة حافلات شمال تل أبيب

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان أن عددا كبيرا من المصابين جنود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأنه بعد عملية الدهس خرج السائق من الشاحنة وهو يحمل سكينا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على سائق الشاحنة، دون إضافة معلومات عن مصيره.

وتستمر العمليات ضد جيش الاحتلال الصهيوني في مختلف المناطق المحتلة.

انتهی**1426