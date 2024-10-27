الصومال تندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران

وأكدت الصومال على موقفها الثابت في رفضها لإستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وتجدد الصومال مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة، كما تؤكد على ضرورة إتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

هذا وأصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني: نعلن للشعب الإيراني الأبي، أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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