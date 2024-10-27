كوبا تدين العدوان الإسرائيلي على إيران

وقال وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز"في تصريح: “إننا ندين الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران والذي يشكل تصعيداً جديداً وخطيراً للصراع الحالي في الشرق الأوسط”.

ونبه رودريغز إلى أن التصرفات الإسرائيلية التي تحظى بدعم سياسي ولوجستي وعسكري أمريكي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة لا رجعة فيها على المنطقة.

هذا واصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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