بدء اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي بحضور عراقجي

وأضاف "ابراهيم رضائي" : إن مناقشة تطورات المنطقة وتقديم تقرير وزير الخارجية حول مشاوراته الإقليمية الأخيرة مدرج على جدول أعمال لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي اليوم.

یتبع..