٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85641017
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بدء اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي بحضور عراقجي

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85641017
بدء اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي بحضور عراقجي

طهران /27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي "ابراهيم رضائي" عقد اجتماع هذه اللجنة بحضور وزير الخارجية الإیراني "عباس عراقجي".

وأضاف "ابراهيم رضائي" : إن مناقشة تطورات المنطقة وتقديم تقرير وزير الخارجية حول مشاوراته الإقليمية الأخيرة مدرج على جدول أعمال لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي اليوم.

یتبع..

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